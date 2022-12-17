台北地檢署偵辦高虹安案，昨（16）日以60萬元交保候傳，有民眾卻闖進北檢6樓頂樓懸掛民進黨黨旗，震驚各界。對此，民進黨予以譴責並呼籲警方儘速偵辦、查明真相，國民黨表示「尊重司法調查，相信司法會做出公正的判斷」。媒體人朱凱翔則打趣道：「在台北地檢署樓頂升民進黨旗犯了什麼罪？洩密。」獲得數千網友按讚。

針對有不明人士於台北地檢署升掛民進黨黨旗一事，民進黨發言人林靜儀昨日表示，呼籲警方儘速偵辦，查明真相，勿讓有心人士操作訊息誤導視聽，並對這樣的行為予以譴責。國民黨回應：「尊重司法調查，相信司法會做出公正的判斷。」

朱凱翔則在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文道：「在台北地檢署樓頂升民進黨旗犯了什麼罪？洩密。」

朱凱翔的發文短短20字，便吸引近4000人按讚，迴響熱烈。無黨籍桃園市議員牛煦庭直呼「笑爛」，其他網友則留言：「高級酸的幽默」、「你應該很想找出這一個人來嘉獎吧？」「阿就『不演了升旗台』，無罪囉！」「記得跟後代子孫講這不是P圖」、「太誠實了」、「超級瑪利過關後，不是都會升旗嗎？所以黨為啥要大驚小怪，不懂」。