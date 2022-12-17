38歲女星楊丞琳出道多年，在影、視、歌等方面均獲得不俗佳績。先前錄製大陸綜藝節目，引發「海鮮說」爭議，沉寂一小段時間，直到近期收拾好心情才重返工作崗位，日前，她在社群平台曬出結實小蠻腰，並透露因「1習慣」才讓保持這樣的肌肉線條。

楊丞琳日前在IG上發文，曬出一組對鏡自拍的照片。只見照片中，她面露甜美微笑，並將白色上衣捲起，露出腰間結實馬甲線，以及名品川字腹肌。其上完全看不見一絲贅肉，可見身材保持得相當得宜。

此外，楊丞琳透露保持身材的祕訣，指出：「從小因為學舞的關係，養成了呼吸時收肋骨的習慣，因此我上腹的肌肉線條一直都維持的不錯。」然而，她也提醒粉絲們平時還是要透過各種訓練來維持線條，「不然有一天，它們可能會太團結，變成一塊肌，那就白費努力了。」

楊丞琳如此自律的生活習慣，讓身材管理維持的相當好，不少網友看了紛紛驚呼：「持續堅持是非常不容易的事，自己開心最重要」、「姐的身材實在太完美了，想要跟著姐一起堅持運動保持自律，維持好身材」、「真的太好看了。」