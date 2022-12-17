資深媒體人林裕豐在老婆懷第一胎時，向電視台長官請育嬰假，馬上被長官轟「滾出去」，但他仍硬著頭皮請假。不料半年後返回辦公室，得到通知「你的業務已交接給別人」，當天復職、當天失業。

林裕豐在《單身行不行》透露，因老婆薪水較高，兩人曾約定，誰賺得多誰就繼續上班，所以他向長官開口。當時能考進老三台（台視、中視、華視），對新聞圈的人來說，等於捧了鐵飯碗；政府又推動育嬰假，他就鼓起勇氣請半年。

「你現在滾出去，我當你這句話沒說過」，林裕豐沒想到，提育嬰假竟換來長官這一句話，長官要他想清楚，「你這位子大家都想要，（休完假）還回不回得來」。

半年後，林裕豐結束育嬰假返回辦公室，結果同事們看他的表情都變了，長官對他說「你的業務已交接給別人了」，開工首日即失業。幸好「小孩帶財」，林裕豐離開電視台後，意外接觸中古車買賣、房地產投資，仍有收入進帳。