新竹市長當選人、立委高虹安涉嫌詐領國會助理費案，檢調人員15日兵分八路搜索，並約談高虹安等人，高虹安16日被諭令60萬元交保。對此，律師林智群指出，高虹安這次請了3名律師，估算被約談的19個小時，律師費噴掉至少「90萬元」。

律師林智群在臉書發文表示，一般人找律師處理刑案，律師通常會報價，但由於不是每個子都需要陪偵，所以陪偵程序通常是另外獨立報價的，而且是以小時計算，如果凌晨還要加班，費率會更高。

林智群指出，高虹安從15日上午10點抵達北機組被約談，直到16日上午5點被檢察官以60萬元交保，前後下來總共花了19個小時，如果加上處理交保的時間，大約為20小時，高虹安這次請了3名律師，其中2位是前檢察官、1位是前資深法官。

林智群估算，這種等級的律師保守估計一個小時至少15000元，晚上超過6點以後費用更高，3個律師一個小時約45000元，20小時下來，就噴掉至少90萬元，這還不算夜間加價，因此保證金60萬元還只是小菜一碟，「高委員回去睡覺起來，可能會悲從中來，不是因為被誤會，被攻擊，而是想到怎麼會噴掉這麼多錢」。