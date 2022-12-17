資深媒體人許聖梅，評論時事風格犀利，加上話題葷素不忌，是各大談話性節目力邀對象，不過近來卻在節目上透露被診斷出青光眼，甚至被醫生警告「3年內會失明」，讓她現在連拍照都不太敢，希望能保住僅存視力。
許聖梅近日上節目《新聞挖挖哇》，她透露去年底時覺得視力點模糊，經過一連串精密檢查後，雖然診斷出是輕微白內障，不過青光眼卻是中度，沒想把報告給一名眼科權威醫師看，對方竟然跟她說「3年內會瞎掉」，接著透露視神經已經壞死，視線會越來越窄，能見範圍都是一片黑，而目前「黑掉」的部分已不逆，唯一能做的就是在未來日子裡，要保護住剩餘視力。
許聖梅表示近一年時間，每個月都要固定到醫院回診，至於青光眼發現時已經是中度，主要是先前曾做過近視手術，角膜切得比較薄，眼壓才會一直處於標準值，不過情況卻是每況愈下，目前勢必得一輩子點眼藥水，不過點了之後卻是非常不舒服，眼球也變得很脆弱，更是經常血管破裂。
許聖梅表示為了保護好眼睛，目前都不太敢拍照，也感嘆目前眼睛就跟「玻璃娃娃」一樣脆弱，得極度小心保護。
#許聖梅
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