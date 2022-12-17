近期國民黨內「世代交替」話題正盛，國民黨台北市議員徐巧芯、徐弘庭皆表態，將挑戰選區黨籍資深立委費鴻泰、賴士葆。對此，有「金門女戰神」之稱的國民黨立委陳玉珍認為，黨中央黨部或許可以考慮讓黨內資深委員進入不分區立委的名單，對於建立制度以及法案論述將有很大幫助。

陳玉珍今(17)日接受港媒《中評社》訪問時認為，國民黨中央黨部若要考慮世代交替，也要替黨內資深委員考慮，畢竟他們有長期累積的經驗與戰力，是否應進入不分區立委的名單，黨中央應該要有通盤考慮。陳玉珍表示，國民黨內有很多資深委員，都是非常優秀的人才，相信他們在選區一定也是如魚得水，若能讓他們進入不分區名單，「這對建立制度以及法案論述，都會很有幫助」。

至於國民黨2024的兩岸論述該如何拿捏？陳玉珍認為，國民黨現在「親美，友日，和陸」的基本政策是對的，並讓大陸理解，國民黨對於自由民主制度非常熱愛也不會改變，同時也與大陸秉持兄弟關係互相往來，減少敵意、增加善意。

國民黨近日有不少議員喊出世代交替，獲得許多支持。未料卻傳出有黨內人士認為這些議員在今年的選舉被保障不用初選，現在卻要去爭立委初選，痛批「不講道義」。對此，游淑慧昨(16)日痛批「匿名放話傷害同志的老把戲，還要玩多久？」