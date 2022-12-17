美中晶片戰爭開打，佔盡優勢的美國被認為能笑到最後，但有專家認為美國在兩個狀況下可能面臨失敗，包括美國同盟出現分裂，無法保持凝聚力，其次則是無法持續進步，或者因為摩爾定律到達極限，沒辦法繼續進步。

晶片戰爭一書的作者米勒（Chris Miller）接受日經亞洲評論專訪，被問到「如果美國在晶片戰爭中輸給大陸，你認為原因是什麼？」米勒指出，「首先，我不認為這僅是美國與大陸的競爭，還包括荷蘭、日本、南韓及台灣。」

米勒提到，如果美國陣營敗給大陸，可能的原因有兩個，「首先是無法團結及採取行動，只要歐洲、日本、南韓及台灣組成的聯盟能夠保持凝聚力，他們將有足夠的能力在這些問題上達成共識，進而發揮作用。」

其次，米勒認為，如果無法在技術上持續進步，那就會增加失敗的機率，「我不相信摩爾定律沒有極限，如果摩爾定律出現瓶頸，保持技術領先就會變得更加困難。」

從美中貿易戰開始，美國多次對大陸發動制裁，今年10月，美國以維護國安為由，再次對大陸晶片設下嚴格出口管制措施，並拉攏日本、荷蘭及南韓等國加入制裁行列，停止出售先進晶片生產設備及技術至大陸，遏止大陸高科技與軍事實力的發展。