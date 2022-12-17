新竹市長當選人、立委高虹安涉嫌詐領國會助理費案，檢調人員15日兵分八路搜索，並約談高及其助理，檢方訊後高被諭令60萬元交保候傳。媒體人韋安認為，高未來的舉動，將會以「一切尊重司法」為宗旨，在這個中心思想下，把新竹市民都當成「老闆」，在還有自由的日子，不放棄任何一分一秒努力做事情，不讓支持者失望。

高虹安被控詐領立委助理費案，檢調15日兵分8路，搜索高立委辦公室、住處，並約談高及其助理；16日凌晨依違反《貪汙治罪條例》等罪嫌，諭令高以60萬元交保候傳。

檢調的大動作引發外界「新竹市長恐將補選」的擔憂，新竹市政府民政處表示，若縣市首長因故無法於規定日期內宣誓就職，應在3個月內補宣誓，若無法依規定補宣誓就要補選。

對此，韋安16日晚間在臉書發文表示，高虹安未來的舉動，可能是一切尊重司法。她很有堅持和主見，不是傳說中，誰是她的「老闆」，而是把新竹市民都當成「老闆」。爭取每分每刻，在還有自由的日子，努力做事情，不讓支持者失望。網友則回應：「只有這樣子，才能起死回生！」「只要高虹安能大獲民心，民進黨就不敢輕舉妄動，這就是最佳反制」。