世足冠軍戰在即，梅西（Lionel Messi）的老家阿根廷正在流傳一段他年幼時接受的簡短訪談，當年只有13歲的梅西就夢想能為國爭光，他談論自己希望的工作是成為一名體育老師，最喜歡的書本是聖經。此外很多人以為梅西只有腳下功夫，其實他的第二興趣是手球，運動神經無懈可擊。

梅西小時候家境不錯，體育老師在當地也是體面的工作，小梅西當時有個好友的親戚，一個叫做安托內雅羅庫佐（Antonella Roccuzzo）的女孩，她比梅西小1歲，梅西很喜歡她。長大之後梅西完成一半的願望，他娶了安托內雅，但是沒能當上「梅西老師」，而是成為震古鑠今的足壇傳奇。

如今梅西在歐洲聯賽的職業生涯步入晚期，他年輕時平淡的志向又再度成為阿根廷球迷的話題。儘管梅西的成就已經遠超乎所有人、包括他自己的預期，但阿根廷球迷還是希望他能更進一步幫助國家隊再奪世足冠軍。

2014年兵強馬壯的阿根廷有大好機會摘冠，不幸在決賽敗給德國。對職業球員來說自然是歐洲聯賽的成績更重要，但是要超越球王馬拉度納（Diego Maradona）在阿根廷足壇的歷史地位，梅西仍需要一座世足冠軍。