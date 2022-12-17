邊境鬆綁以後，不少人出國旅遊，但來台灣玩的人卻不是很多，一名網友表示，在台灣旅遊好像整天都在吃東西，網美餐廳、人氣小吃、昂貴大餐與夜市美食，然後在餐與餐之間，排幾個景點就夠了，引起網友討論，不少人認為台灣就是沒啥特殊景點，但也有網友搖頭說，台灣百岳就是最好的風景，很多外國人超愛來台灣爬山。

一名網友昨在PTT上發文說，大家有沒有發現，在台灣旅遊好像整天都在吃，早餐去網美早午餐，中午吃在地美食，下午吃人氣小吃，晚餐則是大餐，宵夜時間再去逛夜市，一天吃午餐的行程，似乎從南到北都適用。

該網友也說，整趟旅程除了吃之外，每一餐之間可能就穿插幾個不怎麼樣的景點，稍微走走晃晃就行了，台灣的旅遊是不是就只有這樣，很好奇大家的看法。

貼文引起網友討論，「真的是這樣，在家看到YouTube影片的介紹，看到畫面都飽了」、「因為真的沒啥好玩的或好看的」、「台灣就沒特殊景點」、「可以去花蓮看風景啊」、「只有吃喝，沒有玩樂的小島就是這樣了」。

不過，也有部分網友持不同意見說，市民美食多也是種特色，而且台灣有許多美麗的山可以爬，其實吸引了許多外國人慕名而來。「看跑山獸的例子，台灣應該能好好發展百岳登山的行程」、「台灣只有爬山有料」、「中央山脈大縱走才是遊覽台灣最佳行程」、「外國人來台灣很喜歡去爬山」、「台灣有各種難易度的山，且都集中在一個島」、「台灣山海那麼多，看你怎麼安排」。