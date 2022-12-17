氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新(16日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日鋒面挾「寒流」南下，各地有局部雨，氣溫持續下降，愈晚愈寒冷。各地區平地氣溫：北部15降至7度，中部20降至9度，南部12至24度，東部8至24度。明(18)日至下週一(19日)清晨，「寒流」最強，各地晴朗穩定，天氣「極寒冷」，尤其早晚、要特別注意保暖；台北氣象站最低氣溫將降至8度左右，本島平地最低氣溫亦將降至5度左右；民眾應注意保暖，農漁養殖業也應作好防寒措施。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，下週一白天「寒流」漸減弱，天氣持續晴朗穩定，氣溫逐漸回升。下週二(20日)天氣晴朗，氣溫續回升，白天溫暖舒適、早晚冷，日夜溫差大。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下週三至下週日(21至25日)另一波屬性偏乾的冷空氣南下。強度雖遜於上波，但因有「強輻射冷卻」作用加持，清晨平地最低氣溫常降至10度以下，期間台北氣象站的逐日最低氣溫，不排除有符合「強烈大陸冷氣團」及「寒流」定義的機率。下週三上半天北台灣偶有局部少量降雨的機率，但很快好轉，持續至下週日，各地皆為晴朗穩定的天氣。下週三至下週日，白天在陽光下或不覺冷，但入夜「強輻射冷卻」作用加持，氣溫降得又低又快；早晚仍應注意保暖、防寒。