事隔快1年時間，七六人「大鬍子」哈登終於出面說明自己上季離開籃網的真正原因，他最近接受《FOX SPORTS》專訪時表示，自從他從火箭跳槽籃網之後，發現這支球隊內部太亂，跟他想像不太一樣，所以他才決定離開，更重要的是他頻繁跟杜蘭特吵架！

「我當時的感覺是，從內部來講，當我從火箭來到籃網，事情並不如我所預期那樣，我認為每個人都了解這點，」哈登毫不掩飾表示，「我知道人們會說我是逃跑者，但接下來的夏天，杜蘭特也提出了交易申請，所以我這樣還算是逃跑者嗎？」

「籃網根本沒有真正的球隊結構，所以沒辦法留住最好的球員或領袖，我不想多說這件事，但事實就是如此。」哈登說，當時除了厄文堅持不打疫苗造成內訌，哈登更跟杜蘭特爭吵頻繁，因為杜蘭特認為哈登沒有處在身體巔峰狀態，持續跟他抱怨。

不過事實上，自從哈登上季跳槽七六人之後，他的整體狀態持續欠佳，甚至打到季後賽期間，更是整體狀態大幅下滑，也讓哈登蒙受不少批評，就算來到本季，哈登表現仍不穩定，所以到底是因為籃網內部太亂才走，還是他忍受不了沒辦法在籃網當大爺呢？