嫌犯涉以感冒膠囊提煉成麻黃素製毒。(警方提供／曹婷婷台南完傳真)

警方跟監4個月破獲該製毒工廠。(警方提供／曹婷婷台南完傳真)

警方跟監4個月破獲該製毒工廠。(警方提供／曹婷婷台南完傳真)

警方查扣製毒工廠，光清點及搬運現場物品就花7個多小時並動用10噸卡車才將扣押設備載回。(警方提供／曹婷婷台南完傳真)

全靠獄中「自學」？ 永康警破製毒工廠逮4人 查扣逾4萬顆感冒藥

36歲姚姓男子收購4萬顆感冒膠囊提煉麻黃素，再賣給下游製造安非他命，永康分局專案小組跟監蒐證4個月，掌握姚嫌製毒工廠佯裝油漆行，廠內擺滿油漆掩蓋製毒刺鼻氣味，日前兵分二路於嘉義民雄及台南歸仁拘提姚嫌、卓嫌、陳嫌、楊嫌4人到案，姚等3人聲押，楊嫌飭回，全案持續擴大偵辦中。

據了解，姚嫌目前假釋中，國中畢業的他聲稱昔日坐牢時，聽獄友講述如何透過感冒藥提煉毒品原料，他熟記在腦海中，假釋出獄後就「自學」，靠著這門功夫賺錢。

永康分局8月間獲報有不明男子疑駕駛自小客車載運製毒器具，專案人員跟監蒐證，發現姚嫌等4人涉嫌重大，然姚嫌等人行事小心，製毒堆放器具處所時常變更，平常出入開車也不斷更換，刻意製造斷點，規避警方查緝。

警方視時機成熟，日前報請台南地檢署呂檢察官舒雯指揮偵辦，由永康分局會同嘉義縣刑大及民雄分局兵分二路發動拘提搜索，分別在嘉義縣民雄鄉及台南歸仁區拘提姚嫌等4人到案，姚及3名同夥當時都在製毒工廠現場製毒，檢警當場查扣感冒藥丸4萬餘顆、4級毒品假麻黃鹼成品122公克、半成品400公斤、製毒器具、化學原料一批。

該製毒工廠為鐵皮屋，除高掛油漆招牌，也真的擺了不少油漆，嫌犯以油漆掩蓋製毒的刺鼻氣味，工廠現場原料、器具數量驚人，專案小組光是清點及搬運現場物品就花了7個多小時，還動用10噸卡車，才將扣押設備載回，全案初步偵處後移送台南地檢署，姚嫌等3人遭聲押，另外1名共犯則因為只提供場地借放器具，訊後已飭回。

據了解，2萬顆感冒膠囊能製成1公斤假麻黃鹼，而感冒膠囊成本便宜，姚嫌從中牟取約2.5倍的暴利。警方指出，目前全案仍在往上溯源，追查姚嫌如何能大量購得感冒膠囊，以及相關毒品原料下游為何，期能截斷毒品上下游。

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