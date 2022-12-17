新竹市長當選人、立委高虹安涉嫌詐領國會助理費案，檢調人員15日兵分八路搜索，並約談高及其助理，高16日被諭令60萬元交保候傳。高並未被羈押讓許多綠粉大失所望，媒體人「逆風的烏鴉」則直言「北檢是善解人意的部屬」，因為若真的聲押高，首先必須經過立法院同意，就算真的把高弄到無法就職得補選，民進黨也不一定必勝；如果真的聲押高，綠粉看起來很爽，但其實是丟一個燙手山芋給民進黨，每一步往下走都是尷尬。

逆風的烏鴉16日深夜在臉書發表《北檢是善解人意的部屬》一文，內文指出，這一波查高虹安，本來有許多綠粉都覺得北檢會聲押高，還有個傢伙送消夜去北檢，結果不出意料的那位先生又成了反指標，送消夜沒多久高就交保了。這結果可能讓很多人很失望，但這其實是可以預期。

逆風的烏鴉指出，許多綠粉都期待，高虹安被羈押超過3個月，被弄到無法就職、新竹市長補選。對「蠢血沸騰」的綠粉來說，這樣的推演結果當然很振奮人心的，但在政治上來說，卻不是這麼回事。如果真的聲押高，首先得經過立法院的同意。這個案子不同於之前的跨黨派貪瀆案，而是有非常濃厚的政治味，一旦案子送到立法院，民進黨反對羈押是不可能的，但贊成馬上又會被說是政治迫害、打手，怎麼做都有問題。且過了立法院還要讓法官同意羈押，此前從沒有立委因為助理費案被聲押，檢察官要拿甚麼說服法官開這個先例？

對此，逆風的烏鴉強調，就算是真的法官也同意羈押了，高虹安真的弄到無法就職，到時候得重選，民進黨真的贏得了嗎？畢竟現在這些偵辦內容，大概都沒有超過選戰期間的爆料內容，當時爆料的結果是讓高大勝，民進黨慘敗，憑什麼再選一次會有不同的結果？

分析高虹安被交保的結果，逆風的烏鴉直言，如果檢察官真的聲押了高，對綠粉而言看起來很爽，但其實是丟一個燙手山芋給民進黨，每一步往下走都是尷尬。而且走沒幾步，就會遇到總統大選提名和總統選舉了，到時候更麻煩。現在這樣見好就收、拉長戰線，才是比較聰明的。他更諷刺道：「如果聲押是加分，北檢才不會放過。就是善解人意，知道別給長官製造麻煩，才會只有交保，而不是聲押。花了一個晚上揣摩上意，總算給他們琢磨出來了，還算值啦。」