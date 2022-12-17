韓星李昇基日前遭爆料多年來被前經紀公司HOOK娛樂侵吞音源收益，出道至今共計18年來都在做白工。此外，公司代表還被曝光揚言要弄死李昇基的錄音檔，頓時引發網路聲討。而HOOK娛樂在昨(16)日終於發出聲明致歉，表示願意賠付李昇基54億韓元（約台幣1.28億元），李昇基則表示會將賠償金全數捐出。

日前，李昇基與HOOK娛樂的音源風波在網路上引發熱議，還延燒至奧斯卡最佳女配伊汝貞身上，兩人終止合約的報導，也使得相關話題越演越烈。不少粉絲們紛紛呼籲要求公司給出滿意答覆，甚至還有人將貨車開至公司大門口示威，幫偶像爭取他應有權益。

昨日，HOOK娛樂在風波後終於發出聲明，指出除了先前支付李昇基的13億韓元清算金外，再付29億韓元的清算金和12億韓元的利息，共賠償54億韓元（約台幣1.28億元）。對此，李昇基一方也發出聲明，表示有收到50億元左右的轉帳通知。但他指明並非僅是要錢才採取法律行為，「公司常見的『音源結算書』我從未見過」更指對方想以單方面的告知「未結清金額」支付的名目來結束此次事件。因此，日後他還會在法庭上繼續爭論，以還給自己一個公平。

此外，李昇基對近期一連串風波向大眾致歉，更大器表示未來不論未結金額多少，將會全數捐出返還給社會。表明：「50億元雖是他這幾年來的辛苦成果，但這筆錢若是能幫助那些比他更辛苦的人，其所帶來的幸福將會遠超這50億元能給予的。」更感謝那些至今為止支持他的人，「因為有你們，才讓我感受到我受到大家喜愛的人。」