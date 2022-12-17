蔣市府文化局長由作家蔡詩萍接掌。（蔣萬安辦公室提供）

準台北市長蔣萬安17日公布第三波小內閣人事，包括4位局處首長，但第2位副市長仍沒有著落，此波公布文化局長由作家蔡詩萍接掌，觀傳局則由「台灣熱氣球之母」陳淑慧出任，財政局長則由現任國有財產署副署長游適銘接掌，另前高雄市都發局長、前台北市產發局副局長林裕益接任臺北翡翠水庫管理局長。

蔣萬安表示，新任文化局長蔡詩萍著有《也許你該看看張愛玲》、《我父親》、《李後主事件簿》等作品十餘冊，為中國文藝獎章散文類得主，並跨界參與舞台劇、電視劇、電影、電視劇等演出及劇本撰寫；還擔任過建國百年基金會第一任執行長與副董事長、台北聽障奧運副執行長、二二八基金會三屆董事、中央電台常務董事，同時也曾任鍾肇政文學獎、電視金鐘獎與出版金鼎獎的評審；在馬英九及郝龍斌擔任台北市長期間，為市府文化組的市政顧問，亦為資深媒體人及廣播主持人，在文化界及媒體界相當活躍。

蔣萬安說，蔡詩萍除文化行政與文化創作的功力與經驗都非常豐厚外，其媒體出身的背景，對時事與民間脈動的掌握都非常精準，是個具前瞻性、深入基層、善於體察、接地氣的文化人，市府團隊相當需要這樣的特質，在推廣、落實文化政策的過程中，能夠順應民間脈動、提升城市的文化涵養、凸顯地方特色，並打造國際級的文化活動場域，體現「愈在地，愈國際」的理念。

「任何觀光活動都不能一成不變，要有創新或更好的服務！」，新任觀傳局長陳淑慧的「不怕事」性格，在12年前為台東引進熱氣球，也曾任交通部觀光局副局長、台東縣政府文化暨觀光處長等職務，不僅催生了「太魯閣峽谷馬拉松」，更在台東縣服務期間，突破多重困難，讓「熱氣球滿天」的美麗畫面從此成為台東的另類招牌，被譽為「台灣熱氣球之母」。

蔣萬安進一步表示，陳淑慧還以衝浪節、鐵花村等活動，翻轉了台東的觀光印象，而其民族學的背景，也有助讓台北市的族群特色成為行銷亮點，未來必定能借重陳淑慧的經驗及專業，為台北市的觀光及品牌定位開啟新的篇章。

新任財政局長由國有財產署副署長游適銘接任，蔣萬安說，游適銘從新店地政事務所基層開始歷練，曾任內政部地政司地價及地權科長、臺北市政府財政局副局長及主任秘書、2017臺北世界大學運動會副執行長、財政部國有財產署副署長等職務，也擔任國立政治大學地政學系兼任助理教授，兼具理論及實務專業，絕對是不二人選。

另外，臺北翡翠水庫管理局長一職，由具有水土保持工程博士背景的林裕益擔任。蔣萬安指出，林裕益從基層做起，歷經高雄市都發局局長、台北市產發局副局長及大地工程處長，也於中央任職行政院農委會水保局組長、總工程司、國軍退輔會場長、交通部國道新建工程局道路科長，公職服務30年，也曾獲頒行政院一等服務獎章、臺北市政府弼光二等政績紀念章，公務生涯非常績優，退休後曾接掌和春技術學院校長，培育技職人才。

蔣萬安並說，林裕益熟知台灣水土資源保育的重要性，並有專業背景與豐富經驗，未來將全力維護大台北地區民生用水的品質，以及確保水庫水資源調節功能。