美中兩國競爭激烈，近年也在人工智慧、超級運算及先進半導體等關鍵領域競逐，大陸經濟學家則點出大陸目前亟需解決的問題，即關鍵領域人才雖多，但整體實力並不夠，尤其在高階與實務應用的人才上，仍遜於美國。

南華早報報導，位於上海的中歐國際工商學院教授Hong Wang表示，「由於在核心技術與基礎研究方面仍明顯落後美國，大陸在鞏固與培養人才上面臨嚴峻挑戰，到了2025年，大陸人才庫將達到美國的2倍，但關鍵技術與研究領域出現人才多但實力不夠的問題。」

Hong Wang補充說道，「儘管人才量龐大，但在人工智慧與先進材料方面，甚至在實務應用、生產製造上仍與美國存在相當大的差距，目前大陸人工智慧的中高階人才僅有美國的2成。」

Hong Wang認為，大陸在實現關鍵領域的創新、研究仍遇到瓶頸，「大陸雖然已連續8年成為工業機器人的消費國，但關鍵生產與研發技術都來自日本與德國，我們必須加強人才國際交流，甚至使出千方百計引進頂尖科學家與各類人才。」