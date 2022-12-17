辣模華華和男友私密影片外流後，接連傳出多名網紅無端捲入此風波，如今連牛奶兒及本壘奈也成為事件女主角，引發軒然大波，對此，AV導演圤智雨大膽表示最想看的是女星薔薔私密照，立刻引起網友議論。

圤智雨表示接連爆出私密片外流，從華華、希亞、波多野野bella、郭鬼鬼、牛奶兒到本壘奈，全都捲入風波中，他坦言若站在觀眾角度，以上並非都自己有興趣的私密片，倘若能許願誰的裸照外流，絕對以女星薔薔為第一首選，也能滿足宅男粉絲的好奇心，他也隨文附上一張養眼辣照，只見薔薔上半身全裸，僅用手遮住重點部位，眼神對著鏡頭頻頻放電，立刻讓一票粉絲暈船。

圤智雨指出認識薔薔超過十年，不得不佩服她保護自己的功夫，強調許願她的私密片外流純粹是玩笑話，還是希望她曾提過與前男友的肉博片，不要哪天不小心外洩，但不改幽默性格直言：「如果哪天真的要露點了，希望可用寫真集的方式露，到時我一定買」，對此，網友紛紛留言：「不給連結，不給讚」、「可以私拍給我看嗎」、「她這種類型稀有」。

對於郭鬼鬼不滿遭抹黑拍影片反擊，圤智雨則強調自己團隊的P圖專家認爲照片非合成，並喊話郭鬼鬼：「外流照妳自己也知是誰外流的，不用把刀架我脖上，誰有妳那些照妳也清楚，妳也別把觀眾當笨蛋」，更提出開記者會的建議，強調若照片是假的就捐十萬給郭鬼鬼，若真的希望郭鬼鬼當眾道歉。