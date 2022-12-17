世足季軍戰將由克羅埃西亞對戰摩洛哥，季軍戰往常被預期成為雙方全力進攻的垃圾時間，甚至被嘲笑是國際足總FIFA製造出來增加轉播和票房收入的噱頭。或許有部分是事實，球迷大多數不在乎每一屆的季軍是誰，但這屆的克羅埃西亞、摩洛哥兩隊都有堅持下去的理由。

美媒《洛杉磯時報》指出，本屆季軍的球隊可以獲得2700萬美元獎金（新台幣8.3億），輸掉的一方也有2500萬美元，差別很小，主要是季軍可多領一面銅牌回家。美式足球職業聯盟NFL曾經固定舉辦季軍戰，但是票房不佳，持續10年之後就取消。

話雖如此，本屆世足的季軍不只是安慰獎，對於37歲的克羅埃西亞國寶「魔笛」莫德里奇（Luka Modric），這是他在世足的「最後一舞」，他已經表明想要在最後一舞以勝利作收，拿回一面獎牌回國讓大家慶祝。摩洛哥更有機會成為賽史首支拿下季軍的非洲與阿拉伯球隊，在卡達他們算是半個地主隊，自然會拚戰到底。

克羅埃西亞、摩洛哥是本屆最會防守的兩支球隊，在輸掉4強戰之前他們未嘗一敗，小組賽兩隊同組還踢了0比0平手。這場季軍戰既然意義重大，他們仍會全力捍衛自己的球門。上屆世足季軍戰由比利時2比0戰勝英格蘭。