今年5月底，陪伴基隆人30多年的「大麥」（麥當勞）正式熄燈，，當時不少在地人感到惋惜，也紛紛猜測誰是下一位房客？如今答案揭曉，一家知名服飾品牌進駐，即日起營業。只是有民眾走進去一看，不禁驚呼「這是廢墟嗎？」

位在基隆愛三路的「大麥」，經營34年後拉下鐵門，另外覓址重新出發。當時房東出面證實，他主動降租2成，沒想到還是留不住麥當勞。如今新房客現身，是服飾品牌「50% FIFTY PERCENT」。

消息曝光後，有當地人跑回該棟建築物逛，順手拍下內部照片，分享在臉書社團「基隆人」。只見內部完全沒裝潢，拉日光燈簡單照明，天花及牆面、地板全部裸妝，連服裝都是堆疊在花車上，擺設比特賣還特賣。

「也太簡陋了吧，以為是臨時賣場」、「裝潢有戰損風」、「房東又有房租可收了」、「不仔細看好像廢墟」。不過也有網友解釋，「初期都這樣，過年前先賺一波，之後才會重新裝潢，以前對面的NET也是這樣」。