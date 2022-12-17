先前傳出左肩半脫位傷勢且至少缺席1個月的勇士當家球星史蒂芬柯瑞，17日受訪時表示，「我的肩膀傷勢無需開刀，讓我如釋重負，因為這能讓我早點回歸，而不是要經過很長一段時間。」柯瑞更直接點名在他缺席期間，就是普爾重新證明自己的時刻。

「我希望普爾能做自己，之前我受傷那段期間，他打出高效演出，更是我們上季能夠奪冠的關鍵因素之一，」柯瑞說，「我知道他對自己要求很高，他希望自己可以表現更高效與穩定，所以當前對他來說，這是一個很好機會，讓他重新證明自己。」

畢竟衛冕軍勇士本季表現低迷，尤其是在客場，目前14勝15敗，只排在西區第10位置，卻突然要少了本季場均30.0分、6.8助攻與6.6籃板的柯瑞助陣，整體狀態更加堪憂，不過柯瑞認為，當前才是這一整個球季最關鍵的時刻。

「這是一個非常重要的階段，我們必須保持信念，我知道當前在西區，沒有一支球隊可以真正甩開其他球隊，」柯瑞表示，「對我們來說，最重要的是成為一支穩定的球隊，我認為我們可以做到！」