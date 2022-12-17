鴻海(2317)16日晚間公告調整投資規畫，宣布旗下FII工業富聯(601138.SH)將出清對中國大陸紫光集團所有持股，處分後將不再持有任何紫光集團股權，實際交易金額尚待敲定，處分利益將待按最終出售交易對方支付的交易金額計算後補充公告。

鴻海7月14日晚間公告，旗下工業富聯轉投資持股99.99％的廣州興微基金，以人民幣53.8億元（約新台幣239億元）轉投資持股48.91％的廣州晟粵，再轉投資持股20.04％的北京智廣芯控股，智廣芯控股則透過司法重整取得紫光集團全數股權。

不過，鴻海12月16日晚間公告，興微基金將以不低於人民幣53.8億元、或支付時晟粵廣州淨值對應興微基金持股價格、或各方一致同意的其他價格最高者，將晟粵廣州持股全數處分給煙臺海秀，處分後將不再持有智廣芯控股及紫光集團股權。

鴻海指出，此次處分經徵詢工業富聯意見，興微基金投資決策委員會根據基金決策程序作出投資決策，轉讓晟粵廣州股權、進而處置紫光集團對應投資。交易金額支付時間將在紫光集團2022年度估值報告出具後，但不晚於明年3月15日前。