一名人夫在擔任某公司主管期間與女同事外遇，妻子去年從丈夫手機內發現他與小三互稱「寶貝老公」、「寶貝老婆」，甚至不乏有「妳是唯一會舔我XX的」等露骨對話，更發現雙方不僅交往還同居，氣得向2人提告求償100萬精神撫慰金；法官判人夫和小三須連帶賠償人妻40萬元。

據判決書指出，人妻主張丈夫於2020年3月起在LINE對話中與小三互以「寶貝老公」、「寶貝老婆」相稱，且其中不乏有「我要好好X你」、「妳是唯一會舔我XX的」、「我們一起拚離婚」等語，顯見雙方以男女朋友交往且數度發生性行為。

不僅如此，她在整理家中物品時偶然發現2份租賃契約書，其中住宅由小三承租，而同棟建物地下停車場車位則由丈夫承租，可見2人於2020年8月起就已同居，2人行為令她精神上承擔極大痛苦，需求助精神科醫師始能正常生活，因此向2人提告求償精神慰撫金100萬元。

法院審理時，人夫辯稱並未與小三交往、發生性行為或同居，反駁妻子所提出的對話紀錄為虛偽不實；因疫情關係，公司不提供場地供團隊開會討論，因此小三才提供租屋處供開會使用，由於他是主管，時常需要主持開會議程或與各小組間團隊聯繫，故有停車便利之需求，才商量以自己名義承租停車場。

而小三則未出庭，僅提出書狀答辯辯稱，她與人夫只是直銷團隊伙伴關係，並無對話紀錄所示對話，租屋處是作為直銷團隊臨時開會或聚會地點，而人夫因工作關係承租地下室車位與她無關。

法官勘驗人夫手機，在電子郵件內確有與小三之對話紀錄，而人夫曾傳訊「你的妹妹好特別越X越緊」，小三回「你也變更大又硬，騎在你身上舒服嗎」，小三又問「今天愛愛爽嗎」，人夫回「像神仙，射得好爽」等語，足見2人以男女朋友關係交往且數度發生性行為，已侵害人妻配偶權，因此法官判2人須連帶賠償人妻40萬元，可上訴。