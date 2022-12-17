2020年在憲兵某指揮部服役的林姓下士，在網路上認識一名女子後，藉機要找男按摩師替她按摩，他一人分飾兩角，假裝成按摩師到她家中性侵，他遭起訴後，辯稱「她有呻吟還配合變換姿勢」，最高法院駁回上訴，不採信林男的辯稱，將他依現役軍人犯強制性交罪判刑4年定讞。女方再向被害人補償審議委員會申請補償金，並由台中地檢署向林男追討，法院判林須再行支付25萬元。

目前受僱從事肉品司機的林男，2020年3月在軍中服役時，透過交友軟體認識被害女子後，即以微信與她連絡，30日凌晨，他先透過微信向她佯稱要請一位按摩師到她租屋處為她按摩，雖經她婉拒，然林男仍不斷勸說，終獲她同意，並將租屋處之地址傳送予林男。

當天下午3點，林男假裝是被介紹的按摩師為她按摩，並在按摩時要求她褪去衣物，再利用他體格上之優勢及她處於密閉空間難以對外求助之情境加以性侵，得逞後林男洗澡時，她再趁機離開現場向警方報案。

一審台中地方法院及二審台中高分院都認定，林男僅為滿足一己慾望，利用被害人信任其為按摩師之身分，而進入她租屋處，林男強制性交犯行實應嚴予譴責非難，且他始終否認犯行，可認其犯後態度不佳，依現役軍人犯強制性交罪判刑4年，他提上訴，遭最高法院駁回確定。

受害女子事後向犯罪被害人補償審議委員會申請25萬元精神撫慰金，如數支付後，依法由台中地檢署向林男追討，台中地院判決，林男須將25萬補償給地檢署，全案仍可上訴。