民眾黨新竹市長當選人高虹安被控詐領立委助理費案，檢調16日依違反《貪汙治罪條例》等罪嫌，諭令高虹安以60萬元交保候傳。對此，精神科醫師沈政男感嘆表示，一些人吵不過別人就搞小動作，這是政治上的病態，不過沈政男說最壞的時代就要過去了，「2024台灣就要出現醫生總統」，可用政治病理學的角度來為這個國家診斷，給予政治上的醫治。

沈政男昨(16)日在臉書撰文指出，高虹安被搜索，有可能被收押的消息傳出後，敵對陣營的人額手稱慶，好像不共戴天的仇人得到報應一樣，沈政男不解的表示，台灣民主發展幾十年，就為了出現這樣的反應與這樣的國民嗎？「還好，最壞的時代就要過去了」。沈政男直言，2024台灣就要出現醫生總統，可以用政治病理學的角度來為這個國家診斷，然後給予政治上的醫治。

沈政男提及，這幾年，台灣社會在政治上，是不是被撕裂得更嚴重了？為了一些政治議題，尤其到了選舉，親友同事之間是不是大家吵得不可開交，在臉書上撕破臉？然後一些人吵不過別人、自己支持的人選輸了，就在那邊搞小動作，大肆去匿名胡亂檢舉別人。沈政男直呼「pathetic（可憐）！」並表示已病態到可憐的程度，政治上的病態。

沈政男強調，台灣就要出現醫生總統，2024如果沒有，以後也一定會有。沈政男認為，一個政治上的領導人，應該有能力跟大家溝通，促進彼此的了解，化解衝突，然後找到共同價值與利益的公約數，再一起追求共同目標，而不是靠分化、猜疑與敵對。