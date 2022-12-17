近來大陸新冠肺炎疫情升溫，不少名人也在網上分享「陽（性）了」後的治病之道或相關經驗，被封為「海豚音女王」的張靚穎昨(16日)悄悄發文，寫下：「我不知道這麼說好不好，但是吧，陽一天算陽過嗎…」，並透露自己為了怕影響年底跨年表演，跑去跟染病的人共處一室，隔天果然生病，但一天就康復了，引來兩極評論。

張靚穎昨發文透露自己也得到新冠肺炎，但只發病一天，她更留言說：「怕影響跨年的演出狀態，所以就趁這幾天有時間養病去探望一窩陽，啥都準備好了，開始發燒了，開始嗓子疼了，開始鼻子疼了，開始全身疼了，開始頭暈了...然後就睡著了」，隔天起來什麼症狀都沒了，令她傻眼。

張靚穎自曝為了生病特別去跟染疫的人接觸。（圖／翻攝自張靚穎微博）

張靚穎說，意外的是從新冠肺炎康復後，發現濕疹也意外好轉，皮膚不乾了，還因此變瘦，並自嘲準備好的藥品都還來不及吃，只喝了大量水跟吃維他命C，並稱只是個人案例，不具參考價值，母親也生病快康復了，引來部分網友批評，她隨即刪掉評論，鄭重發文道歉。

張靚穎發文道歉。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

對於自己的言論，張靚穎承認不妥、欠考慮，自己是想著既然躲不過，不如趁自己有時間休息養病時先得病，康復後再外出工作，對眾人比較安全，但未考量到目前正處防疫資源吃緊的時候，不應該提倡這種方式，希望大家能「錯峰」才能防止醫療資源擠兌，粉絲也回應：「謹言慎行！謹言慎行！！謹言慎行！！！現在的微博環境不是以前那樣了，一句小小的觀點都會被無限放大」、「你看看自己評論區的粉絲，一個個像正常人嗎」、「好想抱抱你，還是要照顧好自己呀」、「姐姐我們明白你想說什麼，什麼都不必說照顧好自己」。