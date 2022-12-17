替孩子取名要慎重！大陸一位爸爸喜獲千金，看著冷冷的冬天與醫院外的小溪，便想替女兒取名為「冬溪」，結果老婆聽了秒吐槽「你不想想自己的姓氏？取這名字組起來能聽嗎？」原來這位爸爸姓「苟」，女兒若叫「冬溪」，諧音和「狗東西」一模一樣，實在很不好聽，引起網友討論。

搜狐號《貓老師娛樂坊》日前分享，大陸一位人夫替女兒娶名的時候，想著孩子是在冬天的時候出生，而且老婆生產的醫院前面，恰好有一條小溪流過去，因此腦袋裡面突然迸出「冬溪」這個名字。

乍看之下，這個名字溫柔又充滿文藝氣息，但孩子的媽媽聽到以後卻滿頭黑線，最後忍不住笑出來，名字是不錯！但你都不看看自己姓什麼，這個名字加上你的姓氏，這能聽嗎？怕不是以後長大自我介紹會被打。

孩子的媽媽笑著說，老公姓「苟」，女兒若真取名叫「冬溪」，全名讀起來的諧音很像是「狗東西」，聽起來實在是慘不忍睹。孩子的爸爸也立刻擺手直呼，那還是先不要了，太可怕了！

貼文也引起網友討論，不少人笑歪直呼，乍看「冬溪」可是好名字，感覺會是個溫婉可愛的小女孩，結果爸爸的姓一加上去，直接仙女掉落凡塵，長大自我介紹的時候，恐被壓在地上摩擦（網路用語：狠狠的打），太好笑了。