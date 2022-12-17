4縣市豪大雨特報。（圖／翻攝自氣象局）

受到鋒面影響，氣象局針對4縣市發布豪、大雨特報，今（17日）基隆北海岸有局部大雨或豪雨發生的機率，大台北及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，連日降雨，請慎防坍方及落石。

豪雨：基隆市、新北市

大雨：台北市、宜蘭縣

低溫特報。（圖／翻攝自氣象局）

另受到寒流影響，氣象局今早也發布低溫特報，傍晚起至19日清晨各地天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；傍晚至明（18日）天台中以北、宜蘭、花蓮及金門有持續10度左右或6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，連江有持續6度左右氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。

【橙色燈號(非常寒冷)】

新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率；新竹市、苗栗縣、台中市、花蓮縣、金門縣有持續10度或以下氣溫發生機率，連江縣有持續6度或以下氣溫發生機率。

【黃色燈號(寒冷)】

彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市有10度以下氣溫發生的機率。