台灣民意基金會17日發布2024總統大選民調，問卷問題是「如果由賴清德、侯友宜、柯文哲3人競爭 2024 總統大位，選民支持誰？」有38.7％回答新北市長侯友宜、29％回答副總統賴清德和17.8％回答台北市長柯文哲，賴清德落後侯友宜9.7個百分點。

台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發 現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。

最新民意顯示，20歲以上台灣人中，3成9支持侯友宜，2成9支持賴清德，1成8支持柯文哲；這項問卷結果透露了一個驚人的訊息，那就是 2024 總統大選，剛贏得連任的新北市長侯友宜領先群雄，他是當前民意基礎最雄厚的人，賴清德落後他 9.7 個百分點，柯文哲落後他 20.9 個百分點。

台灣民意基金會分析，侯友宜在每一個年齡層都獲得最多的支持，老少咸宜，強壓賴清德與柯文哲；賴清德和柯文哲之間則呈現，柯文哲在 20-34 歲明顯領先賴清德，35-44 歲兩人在伯仲之間，賴清德在 45 歲以上大幅領先柯文哲。

至於教育背景方面，台灣民意基金會表示，小學及以下選民中，侯友宜和賴清德並駕齊驅，各自擁有3成6左右的支持，柯文哲只有 3.1％的支持；國中教育程度選民，賴清德以4成6大幅領先侯友宜的2成9，柯文哲只有1.6％；高中及專科程度選民中，侯友宜以4成5左右的支持遙遙領先賴清德2成5，柯文哲1成9；大學及以上教育程度選民中，侯友宜獲3成6，賴清德與柯文哲則各獲2成6支持。

台灣民意基金會指出，從 6 都 16 縣市角度看，賴清德除了在台南市以 49.9％強壓侯友宜的 30.5％外，其他 5 都 16 縣市，都落後侯友宜 28 到 4 個百分點不等，柯文哲則是在 6 都 16 縣市支持度都落後侯、賴兩人。