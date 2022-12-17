受到聯準會明年不降息、經濟衰退疑慮等影響，美股失利，台股也受到拖累，本週五台股大跌205.58點，跌幅-1.4%，指數收在14528.55點，由於富時羅素成分股調整影響，單日成交金額擴大至3005.88億元；由於下半週台股表現無力，本週週線再度收黑，全週下跌176.88點，週線跌幅-1.2%，平均日均量2079.24億元。

三大法人動向方面，本週一樣僅有投信力挺台股，續買12.62億元，連續買超週數來到第26週，反觀外資與自營商持續站在賣方，自營商第6週調節台股116.83億元，外資則連2週站在賣方，本週賣超185.87億元，本週三大法人合計賣超290.08億元。

PGIM保德信金滿意基金經理人廖炳焜指出，美國利率干擾暫告段落，然因接下來將面對高通膨、偏高利率、低成長的環境，美股走勢將持續震盪，而台股在短線漲多及兔年農曆年較早之下，可能引發市場落袋為安心態提前發酵，指數預料以高檔整理機率大，並且持續視美股臉色，特別是費城半導體指數及那斯達克指數至關重要，另一方面，新台幣匯率亦將是台股觀察重點。

過去一個月市場沉浸在放緩升息的樂觀氣氛，不過在今年最後一次FOMC會議後，聯準會釋出對於通膨謹慎、2023年不降息等訊息，再次讓投資人面對通膨抗戰的政策現實，台股受到美股回檔影響也出現走跌，而2024年至2025年點陣圖的離散程度，凸顯未來經濟及政策前景的不確定性增高，由於放緩升息對於金融市場的利多預期已逐漸反映，進入2023年市場焦點將轉向經濟可能衰退及企業獲利修正等影響。

廖炳焜表示，比起今年台股的波動來自於聯準會資金緊縮加速引發的估值修正，未來市場更重視終端利率水準及限制性立場將會持續多久，以及後續經濟是否出現軟著陸、企業獲利是否衰退等，考量全球景氣下行風險，國內經濟成長動能跟著降溫，央行最新公布下修2022年GDP預測至2.91％，對2023年GDP預測為2.53%。

廖炳焜說明，由於市場開始反映明年經濟成長下降、企業獲利衰退等負面訊息，一反前幾週的樂觀態勢，本週權值股明顯遭到提款，指數週五也跌破月線之下，預期下週月線攻防戰將持續進行，惟目前接近年底假期，外資陸續放耶誕假期，交易轉趨清淡，短線台股走勢將以內資主導，指數較難有太大表現，預料資金將青睞聚焦具做夢題材的中小型股。