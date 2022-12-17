汪小菲與大S近來在網路上鬧得沸沸揚揚，掀起不少討論。對此，張蘭為了護兒，也在直播中頻頻明嘲暗諷。然而，昨(16)日，張蘭突在直播自曝與汪小菲沒再聯繫，最近關於兒子的話題，都是從網路上得知。

張蘭於直播中指出汪小菲自從被網友嘲是「媽寶男」後，因此大受影響，不只取消關注自己，還刪除了所有聯繫方式。讓她不禁感嘆：「孩子大了有自己的想法，對男孩子更要尊重。」更指明：「我現在所有知道的消息，可以對天發誓都是從網路上得知的，因為他從來沒有對我說過他受到的委屈，包含協議、花費都是。」更呼籲網友們對於不清楚的事情不要妄議。

對此消息，網友們紛紛對汪小菲大感失望，指出他是對內重拳出擊，對外唯唯諾諾的膽小鬼。認為他就是愛面子，才會如此不成熟刪除了與媽媽的聯繫方式。但也有人不認同張蘭的說法，直言：「明明整天嘲的最歡的就是你，如今卻還想把自己摘得乾淨。」批評她戲太多了，在蹭完「流量密碼」後，還想把自己摘得乾淨。

此外，張蘭也於抖音上更新一段影片，指出：「家是溫馨的港灣，容納漂泊的靈魂。」並自責自己不是一個好母親，疑似是向汪小菲隔空喊話致歉。言詞間讓人看的為之動容，而支持張蘭的粉絲們爭相留言支持：「蘭姐說出身為一個女人的無奈」、「能夠如此坦然面對自我，蘭姐也算是做出了一個好榜樣。」