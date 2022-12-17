一支來自巴赫姆特（Bakhmut）烏軍拍攝的影片於15日（四）在社群媒體上流傳，影片中可以看到該烏軍小隊在進行偵察活動時，遭遇俄聯軍迫擊砲打擊，而第3發落彈，更是直接奪走小隊第一員的性命，凸顯出槍炮無眼、戰火無情。

Bakhmut Ukrainian squad probably conducting recon with fighting(hate this doctrine).

One of the guys got hit by artillery 200(KIA RIP🇺🇦) the other members got contusions(I hate this feeling like all the organs inside you got squished and your orientation is almost 0). pic.twitter.com/vGPMS3q2cb — 🇮🇱 🇺🇦 Knukli (@11Knuk123) December 15, 2022

影片中可以反覆聽到他們一直在喊「Ya Trista！」300和200的數字，這是蘇聯無線電代稱呼號，300負傷；200死了；400是嚴重腦震蕩；500是提出拒絕。俄羅斯和烏軍都使用這些代稱呼號。

16日報導彙整，俄聯軍部隊正在逐步推進。在該市的東南郊區，激烈的戰鬥仍在繼續。瓦格納傭兵（PMC）繼續攻擊巴赫姆特的東部地區，目前這座城市也持續受到受到猛烈的炮火攻擊。烏軍正在等待增援，預計今天將會到達。

先前外媒稱巴赫姆特已經成為一個血腥的大熔爐，更取名為巴赫姆特絞肉機（Bakhmut meat grinder），為此，基輔不得不花費大量人力資源來維持陣地。烏軍不斷輪替人員，並且被迫退出據點，讓前進中的俄羅斯瓦格納（Wagner）傭兵部分的包圍了該城市。

已退休的前北約最高指揮官克拉克將軍（Wesley Clark）先前接受CNN採訪時評論道：「巴赫姆特是個絞肉機，俄羅斯人把烏克蘭人困住了。而防線是以這樣的方式建立的，沒有人可以逃脫。拿下巴赫穆特，俄羅斯人就能進入克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）和斯拉維揚斯克（Slavyansk）。 而且它還提供了一個用來碾碎烏軍「殺戮場」（Killing Field），而這正是俄羅斯人想要做的。」