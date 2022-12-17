美國商務部近日將36家大陸企業加入貿易黑名單，受影響的廠商包括記憶體晶片大廠長江存儲，未來幾乎很難獲得美國技術、智慧財產權與產品，半導體專家表示，目前的產能不會受到影響，但未來長江存儲將很難提升技術實力及生產規模。

美國今年對大陸晶片業發動一波又一波的攻擊，先是在10月實施嚴格出口管制措施，未經許可的美國公民、組織與企業不得協助或參與大陸晶片業生產及研發先進半導體，近日又將包括長江存儲、寒武紀科技在內的廠商列入實體清單，未來幾乎不可能獲得美系技術與產品，陷入與華為相同的困境。

南華早報報導，半導體研究機構TechInsights副董事長G. Dan Hutcheson表示，「長江存儲被列入黑名單，不會降低目前的產量，但公司與美國供應商的接觸將受到限制，未來研發與生產陷入停滯。」

另一研究機構SemiAnalysis首席分析師Dylan Patel則認為，長江存儲已經做了很多準備來面對這次的制裁，短時間內不會受到影響，但未來長江存儲的技術將可能卡在較為低階的128層NAND快閃記憶體晶片。

長江存儲成立於2016年，時間並不長卻是記憶體晶片領域的後起之秀，月初研究機構TechInsights的一份報告才揭露，長江存儲能夠量產232層快閃記憶體晶片，使其成為能夠與三星、美光及SK海力士競爭的大廠。