42歲葉璇過去參加國際華裔小姐比賽，得到冠軍與「最具古典美態獎」，因此有古典美人封號，近年她轉戰直播界，常爆出猛料引發外界熱議。近日她又無預警開直播，不同於時下網紅濾鏡開到最強，葉璇在鏡頭前素顏、零濾鏡現身，皮膚鬆弛、眼袋明顯，穿著肉色發熱衣，還大方露出腰間贅肉，被網友虧女神秒變大媽。

葉璇過去就被網友封是「誠實姐」，7年前她和男友「小默先生」交往，她不僅大方認愛放閃，還曬出對話截圖，被發現微信上幫男友取暱稱「最心愛的雞雞很大的寶寶」，一度上了熱搜，但2019年葉璇認了分手，去年則閃電結婚，宣布與在南京師範大學擔任教授的男友領證結婚，婚後她定居上海，另一半在南京工作，每逢周末夫妻倆才會見面相聚。

葉璇直播露出腰間肉。（圖／翻攝自Shekrockie微博）

曾拍過不少作品的葉璇，去年上節目時爆料，剛入行演出《衝上雲霄》時，曾被前輩苑瓊丹處處針對，後來才發現前輩是為她好，兩人因此有好交情，她更透露某名一線男星有明顯口臭，某次兩人拍吻戲時，她要求對方去吃口香糖，卻被男方阻止，在助理幫忙緩頰下，該男星才不情願地去吃口香糖，最後順利完成那場戲，葉璇沒挑明該男星身分，卻讓與她合作過的霍建華、林峯、黃秋生以及吳京等人紛紛被點名猜測。

葉璇直播沒開濾鏡，素顏見客。（圖／翻攝自Shekrockie微博）

去年葉璇加入直播平台，不時會和網友分享近況，結婚後的她更是無極限和無偶像包袱，最近開直播時索性連濾鏡都不用了，直接以素顏示人，而她看來皮膚雖然依舊白皙，但略顯鬆弛，髮際線後退，腰間肉更為明顯，讓不少網友都相當驚訝，直呼：「歲月果真是把殺豬刀」。