警方於解男住處查獲的槍械。（警方提供）

警方於解男住處查獲的槍械。（警方提供）

新北市1名崔姓女子在上月底向土城警分局報案，稱自己在今年10月間遭前男友解姓男子（29歲）囚禁，對方在10至11月間，還多次提領、轉帳自己銀行帳戶內的存款至其銀行帳戶內，總額高達118萬。警方獲報後展開調查，於本月7日將解男拘提到案，同時查獲空氣槍、刀械、安非他命等違禁品，訊後依妨害自由、恐嚇取財、傷害、毒品、侵占等罪嫌移送。

崔女向警方表示，10月份時遭解男囚禁於桃園中壢某一旅館內，並且隨身攜帶槍枝、刀械對其脅迫，期間多次要崔女跳樓、向其開槍等言行來恐嚇，為了控制對方行蹤，解男要求崔女隨身攜帶定位器。

除了囚禁外，解男在10到11月間，多次以「阿嬤要看病、妹妺要結婚、曾經犯案需要找人頂罪」等理由，以槍械脅迫崔女分別在桃園、高雄等不同地點，提領及轉帳自己銀行帳戶內的存款到自己帳戶內，合計總金額高達118萬元。

後來解男因財物得手，便主動釋放崔女，崔女隨即向警方報案，並在警方協助下聲請保護令。警方也展開調查，調閱解男住處監視器，掌握其行蹤，最後在本月7日持拘票、搜索票將其拘提到案，並在現場查獲3把空氣槍、刀械、安非他命1包及吸食器1組，依妨害自由、恐嚇取財、傷害、毒品及侵占等罪移送。

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