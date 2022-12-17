19歲王姓藥頭網路販毒，透過通訊軟體PO廣告疑似販毒，警方當場在其身上及所駕駛之小客車內查扣大量新興毒品、現金、手機等證物。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

19歲王姓藥頭網路販毒，竟然就用「華燈初上」為帳號，透過通訊軟體PO廣告疑似販毒，還打出買幾送幾、滿額送等方式，吸引特定族群。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

「華燈初上」真人版！ 19歲藥頭生意沒做成反被警逮

去年熱播戲劇「華燈初上」以販毒殺人串連劇情，台中市太平警分局日前破獲19歲王姓藥頭網路販毒，竟然就用「華燈初上」為帳號，透過通訊軟體PO廣告疑似販毒，經蒐證多日報請地檢署指揮偵辦，借王男交付毒品時查緝搜索，當場查扣新興毒品多樣等相關證物，全案依毒品危害防制條例等相關罪嫌移送偵辦。

太平分局日前執行網路巡邏，接獲民眾反應一暱稱「華燈初上」帳號，於通訊軟體上散布販賣廣告，疑似販賣毒品情事，進而發現王姓男子以通訊軟體、網頁等結合時下流行之名詞，販售新興毒品牟利，甚至打出買幾送幾、滿額送等方式，吸引特定族群。

日前警方見時機成熟，並掌握王男動態，在檢察官指揮下，當場於其身上及所駕駛之小客車內查扣大量各式花俏包裝毒咖啡包及色彩亮麗之不明藥錠。經查緝搜索，共計查扣毒咖啡包65包、愷他命18包、毒品錠狀物20顆、現金新台幣2萬9300元及手機2支等相關證物。惟王男對案情避重就輕，全案警方除依毒品危害防制條例移送偵辦，並向上溯源。

太平警分局分局長葉志誠呼籲民眾應該正視毒品問題並遠離毒品危害，不要因追求好奇、刺激而染上毒癮，本分局將持續查緝毒品犯罪，全面切斷毒品供應。

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