阿根廷「戰神」巴提斯圖塔（Gabriel Batistuta）的世足隊史進球紀錄在本屆世足被梅西（Lionel Messi）超越。今年53歲的巴提斯圖塔對阿根廷媒體《Clarin》表示，紀錄被破他完全不介意，還很高興是梅西接下他的棒子。

「我一點都不難過，因為我享受過保持紀錄的每一刻了。這是梅西應得的，如果非要有個人來改寫紀錄，那肯定是他。梅西不是外星人，他是個比所有人都還會踢足球的人類，當這樣的人超越你的紀錄，你不會痛苦而是感到愉悅。」

巴提斯圖塔在1994、1998、2002年世足賽累積10顆進球，梅西於過去4屆世足累積6顆進球，本屆淘汰賽16強他攻破澳洲大門，超越馬拉度納（Diego Maradona）的8球紀錄，對荷蘭8強賽罰球進帳第10球，4強對克羅埃西亞罰進12碼，拿下第11顆進球。

本屆梅西批評裁判、嗆聲荷蘭球員的舉動也讓巴提斯圖塔覺得意外，「我預期他會更冷靜一些，但他踢得像個20歲小伙子。這是因為他很飢餓，他迫切想要摘冠，這就是足球所需要的，他以此感染了整支球隊。」巴提斯圖塔相信今年的阿根廷萬事俱備，梅西一定可以幫他自己和球隊圓夢。