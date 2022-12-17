保勝光學(6517)前11月合併營收為5.14億元，年增26.97%，保勝董事長方幼玲表示，今年第4季應該不會比第3季差，預估明年將較今年兩位數成長，12月15日上櫃後股價強勢大漲，12月16日以68.4元作收，短短兩個交易日漲幅高達1.09倍。

相較於國內同業聚焦發展小尺寸消費型及車用塑膠及玻璃鏡片，保勝光學具備大中小全尺寸玻璃鏡片及鏡頭設計及製造能力，產品聚焦於工業及專業用途，產品陸續取得多間全球知名光學元件品牌廠、AOI(自動光學檢查)、半導體設備廠認證，終端應用包括半導體檢測、AOI檢測設備、航太、運動光學、劇院投影等。

保勝光學前3季稅後盈餘為8578.7萬元，年成長279.47%，每股盈餘為3.07元，累計前11月合併營收為5.14億元，年成長26.97%。

展望第4季及明年，方幼玲表示，今年第4季應該不會比第3季差，明年在各產品均成長下，樂觀看待2023年營運，預估將較今年兩位數成長。