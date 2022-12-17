本山礦脈的水平坑道與垂直豎井，交織成一座巨大的黃金迷宮。（黃金博物館提供／張志康新北報導）

許多人都不知道，在新北市金瓜石翠綠的山頭下，藏著一座規模龐大的迷宮，這是長年開採金銅礦之後，沿著金礦礦脈開鑿出來的水平及垂直坑道與豎井。新北市立黃金博物館最近在館內展出了礦脈模型，讓來訪的遊客能夠透視山體，看到這長年以來的金礦密碼。

黃金博物館表示，新北市金瓜石的金礦開採的黃金數量，曾經是東亞第一，是歷史上知名的金礦山；金礦山的傳奇，跟蘊藏在礦山底下的金礦脈密不可分。目前在金瓜石留下總長約600多公里的本山坑道，便是依著南北向延伸礦脈挖掘，各式大大小小的水平坑道與垂直豎井縱橫交織，在金瓜石的地底下形成了巨大的迷宮；因此認識礦脈，就成為認識金瓜石「亞洲金都」祕密的途徑。

黃金博物館館長謝文祥表示，金瓜石礦山有本山、長仁、粗石山、草山等礦脈，其中本山礦脈便出產了金瓜石九成的金礦。為讓民眾理解在礦山地表下，金礦脈與採集坑道之間的關係，黃金博物館彙整《臺灣金屬經濟礦物》書中的圖資，以金瓜石含金最多的本山礦脈為本，等比例設計出透明壓克力礦脈模型，放置在大地館三樓展示。

對於愛好地質的民眾來說，這座透明的模型雖然不大，卻標誌了各式各樣的金礦密碼，一目瞭然透視礦山地底下的坑道與礦體分布，相當精緻而有趣。

黃金博物館大地館「透視礦山」展覽，除礦脈模型展示外，亦有受人歡迎「深入坑道」VR體驗。展覽也以礦山地質、地理為經緯，介紹北海岸這座礦山的山、水、聚落、植被之間的關係，讓民眾可以透視礦山形成的來龍去脈，並認識礦山人與土地互動的結果。