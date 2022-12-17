今年首波寒流來襲，為關懷新北市在街弱勢街友及獨居老人，新北市副市長劉和然於16日晚間22時，帶領市府團隊進行街友低溫關懷慰問，社會局副局長吳淑芳、新北市街友外展服務中心、區公所、志工隊等，專程前往新莊運動場關懷，共訪視18位街友，除送上厚外套、暖暖包、睡袋、泡麵等，也力勸街友入住中途之家，或市府合約旅館。同時通令各區公所關心提醒獨居

劉和然前往新莊體育園區夜訪街友，遇到露宿於景觀亭約1年多的阿瑋，阿瑋表示，自己原本在宜蘭有固定的工作，因為工作意外受傷後失業，付不出房租被房東趕出來，淪落為街友，雖然身體上沒有以前靈活，但他依舊努力生活及工作，希望能早日重返社區。他表示，看到市府團隊及志工前來關心、發放物資，非常感動。

劉和然表示，近期氣溫直線下降，提醒市民朋友注意保暖，尤其是街友及獨居老人的安全，市府準備有充足的安置床位與禦寒物資，包括優先勸導街友入住緊急安置處所，或是入住合作的旅社，協助街友度過寒冬，對於不願接受收容者，也給予暖暖包、睡袋、外套等禦寒物資，並且透過志工或里長慰問獨居老人，配合宣導家電使用安全，務必留意低溫期間各項電器用品、熱水器使用安全，保障市民寒冬期間的人身安全。