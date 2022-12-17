寒流來襲全台冷颼颼，不少人只要天氣變冷就會「手腳冰冷」，重症暨胸腔科醫師黃軒表示，手腳冰冷是身體自我防禦的現象，但若發現手腳指甲變色、胸痛、呼吸困難、持續性的手部或腿部疼痛等4症狀發生，建議立刻就醫。

黃軒在臉書分享，天冷建議每天至少吃一餐熱食與辛辣食物促進身體暖和，但建議有腸胃問題，特別是胃潰瘍的人最好先避免辛辣食物。在腳部溫暖的部分，建議可穿乾燥的襪子和鞋子保暖，不要裸足走來走去，在室內也可以使用暖器或蓋棉被禦寒。

黃軒也呼籲大家天冷不要窩在床上不動，可嘗試在家做些簡單的運動，像是跳繩、俯臥撐等，除了可訓練肌肉、燃燒卡路里，還可以讓身體發熱、促進四肢血夜循環。最後就是出門的時候，搭配使用暖暖包和手套保暖手部。

黃軒提醒，天冷別靠喝酒取暖，飲酒會刺激血管擴張，出現短暫發熱的感覺，但這不能持久，且體表血管越舒張，體熱散發就越更快，導致身體禦寒能力下降，使人容易受涼或感冒，甚至發生失温或猝死的慘劇；另在冷風中抽菸也不是好主意，因為抽菸會使血管收縮變窄、變脆、變硬，導致血壓升高、易引發中風、心肌梗塞等疾病。

黃軒指出，天冷出入溫差變化大的地方要小心，根據美國的研究指出，溫差大，除了可能發生心臟猝死，也可能出現腦血管堵塞疾病發生的狀況，且溫差大於5°C 以上開始，就愈來愈危險，小於60歲的人發生急性腦中風的機率恐增4倍。

黃軒表示，寒流發威的時候，偶爾出現手腳冰冷的症狀很正常，但是若太經常感覺到手腳冰冷，又或者發現自己的手腳指甲變成紫色、青色、黑色，然後有胸痛、呼吸困難、持續性的手部或腿部疼痛，出現上述這些狀況記得都要趕快就醫。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。