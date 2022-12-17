女星王晴拍攝本土劇《世間情》知名度攀升，有著高挑身材與美麗臉蛋，被封為「本土劇林志玲」，常在社群平台上分享生活日常的她，近日曬出在愛妮島戲水的魔鬼身材照，吸引大批網友目光，沒想到昨(16日)加碼贈送福利，曬出趴在船上的美照，只見傲人上圍及渾圓屁股蛋全被看光，讓所有人看了鼻血直流。

王晴昨(16日)在臉書曬出性感養眼照，只見她頂著濕透的烏溜長髮，穿著比基尼慵懶的趴在船上，相當享受出國的愜意時光，只見前凸後翹的好身材一覽無遺，而從攝影者拍攝的邪惡視角望去，不僅一對傲人上圍及事業線相當搶眼，渾圓屁股蛋更是讓人看的血脈賁張，讓人捨不得將視線移開，接著羞喊：「你們先不要激動～天實在太冷了 今天開始放送一些熱情的照片給大家」，立刻融化一票網友的心。

對此，網友紛紛留言：「好漂亮的海，但人更漂亮」、「好性感，我的心真的已經被王晴公主臣服了」、「我來拍會顯的更熱情」、「您美到～讓人真的很難忍住不追求」、「看到都暖起來了」、「我自首，我有放大」、「身材多被東西擋住了！求求你放些令人正奮人心」、「太美了，人和湖都美」、「這太有誠意了」，對於有人表示：「可以再加辣一點」，她則是回覆：「明天」，暗示著有更大的福利要送給網友。