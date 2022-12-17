三星永續發展獲肯定，其將流向海洋的廢棄漁網，轉化為手機產品Galaxy裝置的高性能再生原料，獲得國際肯定，拿下2022 SEAL企業永續產品獎。三星也持續朝向「Galaxy for the Planet」願景邁進，力拼在2025年達成行動產品包材摒棄一次性塑料的目標。

三星電子MX(行動通訊)事業部執行副總裁暨機械研發團隊負責人Sungsun Park表示，獲頒2022 SEAL永續產品獎，是肯定三星以最少資源發揮最大效益，以及在推動循環的產品設計理念、減少海洋廢棄塑料上所做的努力。展望未來，三星將持續在永續發展之路邁進，發揮企業影響力、創新實力與開放合作的精神，提出更明確的氣候行動。

SEAL Awards創辦人Matt Harney指出，每年有多達64萬公噸的漁具被丟棄在海洋中，圍困海洋生物並破壞珊瑚礁。對三星為Galaxy智慧型手機系列注入綠色思維以因應此環保挑戰給予肯定。

廢棄漁網是分布範圍最廣且最具殺傷力的海洋廢棄塑料之一，對海洋生物和人類居住的地球構成嚴重威脅。三星以Galaxy S22系列裝置打頭陣，將改造後的海洋廢棄漁網作為製造原料，並延伸至整個Galaxy生態圈的產品設計，涵蓋平板、筆記型電腦和耳機。三星與志同道合的組織攜手合作，將回收的海洋塑料變身新型原料，同時維持一貫的高品質。

三星大步朝「Galaxy for the Planet」願景邁進，積極開發再生材料並應用於所有新產品，致力於2025年達成行動產品包材摒棄一次性塑料、所有智慧型手機充電器零待機功耗，以及廢棄物零掩埋等終極目標。