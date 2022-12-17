寒流來襲氣溫驟降，消防隊報案電話頻率增加，根據彰化縣消防局統計，從昨天傍晚至今天上午8點，共有２人OHCA，分別來是彰化58歲女性及二林鎮89歲男性，消防局表示，雖然無法確定是否與天氣有關，但提醒民眾注意保暖，特別是年邁長輩，應注意頭頸部保暖，以免引發心血管疾病。

彰化縣16日上午仍太陽高掛，氣溫沒有明顯下降，直到傍晚入夜以後還挾著雨勢，讓氣溫驟降有感，今天早晨民眾起床後，才感覺到寒流來襲，真正有冬天的感覺，氣象局也提醒，特別是從被窩起來，應該先找好保暖衣物，避免冷風來襲，血管收縮造成血壓變化過大。

消防局說，從16日下午5點到17日上午8點，共受理25件疾病救護的案件，其中非創傷性OHCA的案件就有2件，儘管患者處於無心跳呼吸狀態，但不代表猝死，送醫後能可能經急救恢復心跳呼吸，因此無法辨別OHCA真正原因。

消防局強調，天氣如果真的太冷，長輩盡量不要出門，不得出門務必做好保暖，特別是有慢性病、高血壓及三高族群民眾，可以戴上帽子、圍巾等衣物，避免冷風直接強灌頭頸，另外市面上有機能型衣物，像是發熱衣、羽絨等都可以搭配多層次穿搭，都增加保暖效果。