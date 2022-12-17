一名人夫今年出獄後，發現妻子對他的態度變冷淡，偷看她的手機後發現妻子與小王外遇，2人互稱「寶貝」，並發生多次性行為，小王還曾傳訊「寶貝，今天都沒升天，因為妹妹痛就不能玩了」，人夫氣炸跑到小王家中理論，妻子才坦承自己隱瞞已婚身分，法官認為小王與人妻發生性行為時並不知道她有配偶，因此僅判小王須賠償人夫精神慰撫金2萬元。

據判決書指出，人夫主張與妻子2018年9月結婚，但今年發覺妻子態度轉變，於是在同年6月20日打開妻子手機查看，發現妻子與小王間有許多親密對話，2人互稱對方為「老公、老婆、寶貝」，並曾發生多次性行為，已嚴重侵害他的配偶權，因此向小王提告求償20萬元。

法庭審理時，小王辯稱去年11月在人妻任職的早餐店認識她，但不知她已婚，因人妻自稱其單身未婚，2人才確立情侶關係而交往，直到今年6月21日人夫攜同妻子前往他的住處時，女方才以簡訊告知她有配偶，人妻確有隱瞞已婚身分與他交往之情事，因此難認他有故意侵害配偶權。

人妻出庭時則證稱，去年10月左右在網路上認識小王，一開始曾表示過單身未婚，後來有向小王坦承老公在關，事後2人也沒有再與其發生性行為，但仍有以「寶貝、親愛的」等語親密互稱。

人夫認為小王明知妻子有配偶後仍與其發生性行為，但法官勘驗對話紀錄，小王雖有向人妻稱「寶貝，你今天都沒爽到，沒有到升天啊，沒關係，你寶貝努力。…因為妹妹痛就不能玩了，下禮拜再好好玩，可能比就有時間」等語，但並無該對話之時間，無法認定對話當時小王是否已知人妻已婚。

法官審酌擔任貨車司機，知悉人妻有配偶後而與其交往之期間不長，因此判小王須賠償人夫精神慰撫金2萬元，可上訴。