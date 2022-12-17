KAI CALLED GAME pic.twitter.com/LELSQHja2b — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) December 17, 2022

只能說籃網明星後衛厄文的心臟真的有夠大顆！厄文17日攻下全隊最高32分，其中包含比賽結束槍響同時的絕殺三分球，幫助籃網以119比116氣走地主暴龍，勇奪5連勝，目前戰績18勝12敗，繼續穩坐東區第4，暴龍則吞下最近的4連敗。

靠著范維利特半場就轟25分演出，身為地主的暴龍，打完上半場就取得62比52的雙位數領先，但到了下半場，厄文一開始就領軍籃網打出6比0攻勢追上，甚至一度超前比數，打完前3節，籃網反以88比84領先暴龍，情勢完全逆轉。

接下來雙方形成互有領先局面，打到讀秒階段，厄文上籃幫助籃網領先1分，史考提巴恩斯馬上投進中距離重新超前，可是渡邊雄太最後15秒投進三分球，籃網又以116比114領先，可是巴恩斯最後8秒也用穩穩兩罰俱中，把比數追平。

暫停過後，范維利特先犯規製造籃網僅剩3.7秒進攻時間，沒想到球一發進場，厄文隨即運球到三分線弧頂位置，無視范維利特撲上來防守直接三分出手命中，籃網所有球員也都衝進場內跟厄文擁抱祝賀，畢竟他的這個進球真的太神奇了。

杜蘭特也幫籃網貢獻28分、4籃板及3助攻，表現不輸給厄文，渡邊雄太17分，克萊斯頓15分、10籃板及6火鍋，班西蒙斯與華倫各拿10分；暴龍以范維利特39分最高，史考提巴恩斯也有26分，席亞卡17分、7籃板及5助攻，佛林13分。