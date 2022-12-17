今冬以來第二輪寒潮正襲向大陸，預計12月17日至18日，大陸近九成國土最低氣溫將降至0℃以下，上海、浙江、福建、廣東等地部分地區低溫可能接近甚至打破12月中旬同期最低紀錄。省會級城市中，北京、上海、杭州都可能迎來21世紀以來同期最冷早晨。中國天氣網特別推出全國凍哭預警地圖。

據中國天氣網氣象分析師張娟介紹，這股寒潮製造大風降溫的實力非常強，北方寒冷乾燥多大風，內蒙古、黑龍江局地將現-40℃的極寒天氣；南方也將先後遭遇濕冷＋乾冷套餐，最低氣溫0℃線直達雲南東北部、廣西北部、廣東中北部至福建西部一帶，多地可能冷到破紀錄，最高等級的防寒保暖裝備要安排上了！

17日，內蒙古、黑龍江、吉林、新疆、青海等地最低氣溫普遍在-20℃以下，其中內蒙古東北部、黑龍江西北部局地最低氣溫更是低於-40℃，戶外天寒地凍、滴水成冰，凍傷風險很高；北京、天津、河北、山西、陝西、甘肅、寧夏、西藏等地的部分地區最低氣溫不到-10℃，再加上6級左右的偏北大風，體感溫度更低，戶外冷如冰箱；山東、河南、湖北、江蘇、安徽、上海以及四川西部等地最低氣溫紛紛跌破冰點；江南、華南大部以及雲南、貴州等地最低氣溫雖然在0℃以上，但部分地區伴隨雨雪天氣，濕冷的感覺也很明顯。

18日，冰凍區域大幅南擴，湖南、江西、浙江、福建、四川、重慶、貴州以及雲南北部、廣東北部、廣西北部最低氣溫都將跌破冰點，部分地區還將遭遇歷史同期罕見的寒冷。除海南島之外的華南其他區域以及雲南南部最低氣溫也普遍只有個位數。而在北方，大部地區依然處在「凍傷」和「凍僵」的區域，防寒保暖工作不能鬆懈。