股神巴菲特買進台積電美國存託憑證（ADR）一事，台積電總裁魏哲家表示，希望能有正面影響；對台積電最重要的是技術、生產與客戶信任，只要成績很好，一定會反映價值。

魏哲家今天應邀出席玉山科技論壇，演講「半導體產業的新挑戰」。對於台下聽眾提問股神巴菲特旗下的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）買進台積電美國存託憑證（ADR）的看法，魏哲家說，巴菲特還沒有打電話給他，希望對台積電能有正面影響。魏哲家自己也加碼投資台積電，同樣希望能有很好影響。

魏哲家表示，對於台積電而言，股票很重要，最重要的是技術、生產及客戶信任，如果成績很好，一定會反映價值。

據公開資訊觀測站資料顯示，台積電總裁魏哲家繼10月加碼買進200張台積電股票後，11月再加碼買進200張台積電股票，連續2個月共買進400張股票。（編輯：郭無患）1111217