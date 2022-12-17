九合一選舉民進黨大敗，內閣改組聲浪不斷，蔡英文總統17日首度在選後與行政院長蘇貞昌同台，被視為「閣揆保衛戰」，針對外界呼籲盡快下台負責，蘇貞昌稱閣揆工作如同挑著重擔，「也許有人嫌挑擔的姿勢不好看，但實在這麼重的擔子要優雅一點有時候也很困難。」

蘇貞昌上午出席「做伙來呷飯」國產米食明星大挑戰食農教育推廣活動前受訪，媒體問及，台灣民意基金會調查中，有53％民眾希望蘇貞昌下台，今天跟總統合體也被視為閣揆保衛戰，而學界對內閣改組也有不同聲音，有人認為前副總統陳建仁適合組閣，也有人認為蘇貞昌留任能穩定軍心。

對此，蘇貞昌表示，行政院長的工作就像是一個挑著很重的擔子的人，然而，挑擔的人沒辦法講話，也沒辦法對外界批評回嘴，因為擔子實在非常重，「也許有人嫌挑擔的姿勢不好看，但實在這麼重的擔子要優雅一點有時候也很困難」，期待為國人挑著重擔時能平安順利，感謝各界支持努力；至於閣揆任命因為是總統職權，他都尊重。