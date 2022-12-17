中信金(2891)子公司台灣人壽為年輕夥伴打造業界獨有的「夢想販賣直播舞台」培訓計畫，讓敢秀愛現的新人變身超級保險直播主，在全台業務晨會放送直播，與購物專家同台賣夢想，分享自身的成功經驗，展現積極主動的業務人格與親和魅力，發揮溝通力與感染力，擴大業務服務版圖。

根據中華民國人壽保險商業同業公會統計，2021年新登錄業務員超過八成都是35歲以下的年輕世代，顯現具有前瞻與挑戰性的壽險保險顧問工作深獲年輕求職族群青睞，台灣人壽今年累計至10月登錄的保險顧問新人數相較去年同期成長7.6％，更是業界第一，台灣人壽創新的職場文化為吸引新世代人才的關鍵因素，「夢想販賣直播舞台」培訓計畫特別邀請購物專家洪麗萍擔任導師，引導新生代保險顧問勇敢打破框架，展現不向現實低頭的韌性，鼓勵各區同仁報名角逐直播主，秀出保險專業能力、特殊才藝、集客力與銷售力，脫穎而出的業務新星，最後在「TOP CHANNEL」台壽數位影音網與上千位夥伴直播互動，分享成功經驗，台灣人壽也為直播主們拍攝影片，在台灣人壽讚粉絲團及YouTube播送，建立線上為主、線下為輔的準客戶經營模式，用新世代數位力拓展保險職涯，讓人人都有機會成為「超級保險顧問」。

人才培育方面，台灣人壽開放24小時數位學習平台，規畫各階段相對應的實體或線上課程，隨時吸收保險財經知識，考取保險相關或理財規畫師證照（CFP），另外，以中信金資源及創新商品陣容不斷開發數位化智能工具，提供保險顧問輔銷工具，如行動保、智能幫手iKASH、「三刷三免」遠距投保等創新服務。